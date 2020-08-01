Мужчины в трагической судьбе Леси Украинки: из-за кого страдала поэтесса

Ровно 107 лет назад, 1 августа 1913 года, украинская поэтесса Леся Украинка умерла от прогрессирующего туберкулеза костей на курорте Сурами в Грузии.

Ей было 42. Последние годы своей жизни поэтесса провела со своим мужем, Климентом Квиткой. А еще до встречи с ним она пережила смерть самой большой любви своей жизни – Сергея Мержинского. Подробнее о том, какие мужчины были в жизни Леси Украинки, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Мужчины Леси Украинки

В жизни Ларисы Косач-Квитки (настоящее имя поэтессы) было четверо мужчин. Первой ее любовью был Максим Славинский, второй – Нестор Гамбарашвили, самые большие чувства она испытывала к Сергею Мержинскому, а за шесть лет до смерти поэтессы ее мужем стал Климент Квитка.

Леся Украинка и Максим Славинский

Максим Славинский был другом старшего брата Леси, Михаила. Он, как и она, был поклонником поэзии Генриха Гейне. Однако отношения так и остались дружескими. По слухам, мать писательницы Елена Пчелка недолюбливала Максима. Но вряд ли это стало причиной разрыва, ведь Леся была очень упрямой девушкой.

Максим Славинский был первой любовью Леси Украинки (архивное фото)

Леся Украинка и Нестор Гамбарашвили

Когда Лесе было 24, в доме ее семьи снимал комнату парень из Грузии Нестор Гамбарашвили. Поэтессе нравился Нестор и его народ. Она учила его французскому, а он давал ей уроки грузинского.

Однажды из поездки на свою родину Нестор привез Лесе, по ее просьбе, острый кинжал – "эмблему борьбы с ненавистным врагом" (Украины, – ред.).

Впоследствии Нестор разбил сердце Леси, когда в 1907 году она уехала лечиться в Ялту. Он женился на богатой помещице, о чем Леся узнала из письма матери. Отреагировала она иронично: " Попався, жучку, в панську ручку!". Однако тяжело переживала предательство, написала Нестору десятки писем, которые остались без ответа.

Леся Украинка и Нестор Гамбарашвили (архивные фото)

"Не дорікати слово я дала, / І в відповідь на тяжку постанову / Ти дав колючу гілочку тернову, / Без жаху я в вінок її вплела. / Рясніше став колючий мій вінок… / Дарма, я знала се! Тоді ще, як приймала / Від тебе зброю, що сріблом сіяла, / Я в серце прийняла безжалісний клинок. / Тепер мені не жаль ні мук, ні крові, / Готова я приймать і рани, і терни / За марні мрії, за святії сни / Пречистого братерства і любові", – в пронзительных строках сказано все об этих отношениях.

Известно, что в 1958 году старший научный сотрудник Управления заповедников при правительстве Грузинской ССР, 87-летний Нестор Гамбарашвили попал на Байковое кладбище, перед могилой бывшей возлюбленной он долго стоял на коленях и плакал.

Леся Украинка и Сергей Мержинский

Сергей Мержинский был самой большой любовью Леси Украинки. Они познакомились в Ялте в 1898 году, где он лечился от туберкулеза легких. Выпускник Киевского университета Святого Владимира, Мержинский был умным и эрудированным человеком: он был общественным деятелем, увлекался театром, работал над переводами.

Леся Украинка и умирающий Сергей Мержинский (архивное фото)

Леся ездила к Сергею в Минск, помогала с лечением и была рядом, когда он умирал. Однако любовь поэтессы не была взаимной. Мержинский любил другую женщину, а Лесю считал другом. Умирая, он диктовал ей любовные письма и завещал заботиться о его возлюбленной.

Леся тяжело пережила смерть Сергея. Стресс и переутомление привели к тому, что ее собственная болезнь стала прогрессировать. Она еще долго восстанавливала силы в санаториях.

Леся Украинка и Климент Квитка

За шесть лет до своей смерти Леся Украинка вышла замуж. Ее мужем стал Климент Квитка, с которым она познакомилась в литературно-артистическом кружке Киевского университета. Он был на 9 лет моложе Леси.

Биографы считают, что между ними не было страсти, но была глубокая дружба, доверие и забота. Квитка был юристом, занимался музыкой и этнографией. Известно, что до последних дней он ревновал Лесю к Мержинскому.

Климент Васильевич пережил жену на 40 лет. После смерти Леси Украинки, в 1917 году, он издал двухтомник "Мелодии с голоса Леси Украинки".

Леся Украинка и Климент Квитка (архивное фото)

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