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3 апреля • обновлено в 15:20
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Мужчина узнал о смерти своего ребенка, находясь в изоляции: душераздирующее фото

3.2т
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Жительница Пенсильвании Сара Глим поделилась трогательной фотографией своего мужа Джареда, который только что узнал о смерти своего ребенка.

Так, как сообщает Daily Mail, мужчину не пустили в палату к своей жене, у которой случился выкидыш, из-за карантина, который ввели для профилактики коронавируса. Трагическую новость ему сообщили с помощью громкоговорителя, установленного в коридоре клиники.

Джаред и Сара Глим

Джаред и Сара Глим

dailymail.co.uk

"Когда мне сказали, что муж не сможет быть рядом, я разрыдалась. Он смотрел на меня через стекло и писал мне сообщения. Я сделала снимок, когда он отвел взгляд, чтобы навсегда запомнить: что бы ни случилось, мы вместе, даже если не рядом друг с другом", – говорит Сара.

Джаред Глим

Джаред Глим

dailymail.co.uk

Сообщается, что малыш стал уже вторым ребенком, которого потеряли Джаред и Сара.

"Представьте, что вы сидите в коридоре и плачете, потому что узнали, что вашей мечте стать родителем пришел конец. Снова. И вас некому утешить", – добавила Сара.

Джаред и Сара Глим с сыном

Джаред и Сара Глим с сыном

dailymail.co.uk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уроженка Канады Келси Бонас, которая страдала от лишнего веса, похудела приблизительно на 70 килограммов после унижения в самолете. Дело в том, что женщина не смогла пристегнуться из-за недостаточной длины ремня безопасности.

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Автор
Анна Михно
Место
США
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