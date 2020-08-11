Мужа впавшей в кому Легкоступовой задержали: его подозревают в избиении певицы

В Москве полиция задержала Юрия Фирсова – мужа певицы Валентины Легкоступовой, впавшей в кому из-за серьезных травм головы. Мужчину подозревают в избиении певицы.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, Фирсова в настоящее время везут на допрос, чтобы выяснить обстоятельства получения его супругой травм. Полиция рассматривает два варианта развития трагедия: либо 54-летняя певица неудачно упала, либо ее избил супруг, за которого она, к слову, недавно вышла замуж.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова (Instagram Валентины Легкоступовой)

В свою очередь Фирсов утверждает, что его жена сама упала и получила травмы. По его словам, певица просто перебрала алкоголя, потеряла равновесие и так получила травму головы и синяки по всему телу.

"Выпивали они с женой с 23 февраля и по 7 августа, и где там она в этом загуле успела так приложиться, он не помнит. Следователь проверяет показания, допросить Валентину Легкоступову не удается – она в коме, в критическом состоянии", – отметили инсайдеры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Валентина Легкоступова была найдена у себя дома с пробитой головой. Ее госпитализировали с отеком мозга, женщина впала в кому. На теле певицы были найдены синяки. Когда ее нашли в квартире, рядом был муж, Юрий Фирсов, который позже сбежал.