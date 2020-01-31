Мужа Регины Тодоренко укорили за голое фото сына

Российского певца, экс-солиста группы Smash!! Влада Топалова подвергли критике в сети за публикацию фотографии сына.

В своем Instagram-аккаунте музыкант выложил фотографию с голым ребенком на руках.

"Как же тяжело тебя отпускать каждый раз... невыносимо", - написал Топалов.

Фолловеры упрекнули артиста за то, что он выложил личную фотографию сына.

"Интересно, малыш скажет папе спасибо за то, что его зад выставляет на весь интернет", - отмечается в комментарии.

Как сообщалось ранее, Влад Топалов рассказал, что его на самом деле привлекло в своей жене Регине Тодоренко.

Читайте также:

"Помнишь, какой был жесткий секс": Тодоренко и Топалов удивили новым видео

"Самая большая радость!" Топалов растрогал сеть страстным признанием

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!