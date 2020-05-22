Мужа Королевой Тарзана возмутила помощь врачам и пенсионерам на карантине

Анна Михно Люди 08:00, 22.05.2020

Муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко (Тарзан) пожаловался на условия жизни артистов во время самоизоляции.

В комментарии изданию Teleprogramma.pro мужчина заявил, что не понимает, почему государство помогает пенсионерам и врачам, а артистов игнорирует.

Тарзан и Наташа Королева
versiya.info

Так, Тарзан признался, что его единственный бизнес – собственный фитнес-центр, закрылся из-за пандемии. Это сильно ударило по семейному бюджету звездной семьи. В частности, и он, и Наташа Королева ощутили нехватку денег.

"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем! Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей. Все почему-то уверены, что мы – самые богатые в этой стране. Не имея возможности заработать сейчас ни копейки, к нам еще предъявляют требования, мол, вы давайте еще врачей оплачивайте. Народ вообще не понимает!", – заявил Глушко.

Тарзан и Наташа Королева
cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Тарзан обратился к недоброжелателям. Он назвал их убогими, а также заявил, что "улыбается им в ответ".

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