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29 мая • обновлено в 11:34
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Муж звезды "Москва слезам не верит" Натальи Вавиловой умер от коронавируса

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Муж известной российской актрисы, звезды фильма "Москва слезам не верит" Натальи Вавиловой, режиссер Самвел Гаспаров умер от коронавируса. Мужчине был 81 год.

Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Георгий Сааков.

Наталья Вавилова

Наталья Вавилова

stolitsa.ee

"В Москве скончался замечательный кинорежиссер Самвел Гаспаров. Ему было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел... Скорейшего выздоровления его супруге, актрисе Наталье Вавиловой. Светлая память!", – написал Сааков.

Муж звезды "Москва слезам не верит" умер от коронавируса

Facebook @georgiy.saakov

Известно, что Наталья Вавилова и Самвел Гаспаров познакомились во время съемок фильма "Москва слезам не верит" в 1979 году и с тех пор были неразлучны.

Наталья Вавилова и Самвел Гаспаров

Наталья Вавилова и Самвел Гаспаров

kino-teatr.ru

Самвел Гаспаров

Самвел Гаспаров

armmuseum.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, умер украинский поэт и переводчик, лауреат премии имени Василия Стуса Моисей Фишбейн. Ему было 74 года.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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