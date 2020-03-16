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16 марта • обновлено в 16:24
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Муж Заворотнюк "поселился" в больнице из-за жены: что случилось

2.4т
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Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, Петр Чернишев практически переехал в больницу, чтобы ухаживать за женой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что он проводит с супругой практически все время.

Муж Заворотнюк "поселился" в больнице из-за жены: что случилось

Утро

"Чернышев проводит с любимой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе. Иногда отлучается по работе, но надолго не исчезает. Экс-фигурист также ездит за покупками — привозит продукты и специальную крупу для иммунитета", - говорится в сообщении.

Также Заворотнюк регулярно навещает и мама — проводит с ней весь день, уезжает только под вечер. Близкие стараются не оставлять Заворотнюк одну.

Муж Заворотнюк "поселился" в больнице из-за жены: что случилось

Утро

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Автор
Мария Дидык
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