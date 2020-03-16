Муж Заворотнюк "поселился" в больнице из-за жены: что случилось

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, Петр Чернишев практически переехал в больницу, чтобы ухаживать за женой.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что он проводит с супругой практически все время.
Утро
"Чернышев проводит с любимой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра в Барвихе. Иногда отлучается по работе, но надолго не исчезает. Экс-фигурист также ездит за покупками — привозит продукты и специальную крупу для иммунитета", - говорится в сообщении.
Также Заворотнюк регулярно навещает и мама — проводит с ней весь день, уезжает только под вечер. Близкие стараются не оставлять Заворотнюк одну.
Утро
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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