Муж Заворотнюк на свой день рождения попал в объятия блондинки

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев, которому сегодня исполнилось 49 лет, попал в объятия блондинки.

Фотографию, приуроченную к дню рождения Чернышева, разместили на странице Школы его имени на странице в соцсети Вктонтакте.

Автор снимка – Алена Гришина.

"ФОТО ДНЯ. С Днем рождения, Петя! Пусть все будет хорошо! И три моих любимых фото. Хотя на самом деле их гораздо больше..." - подписала Гришина фотографии.

Автор фото: Алена Гришина https://vk.com/id159711316

На одном из снимков фигуриста обнимает девушка.

Автор фото: Алена Гришина https://vk.com/id159711316

Автор фото: Алена Гришина https://vk.com/id159711316

Чернышев родился в Санкт-Петербурге. С Заворотнюк они поженились в 2008 году.

Летом 2019 года стало известно о тяжелой болезни звезды "Моей прекрасной няни". Она перестала появляться на публике.

В комментариях к постам с поздравлениями в адрес Чернышева люди желают также выздоровления его супруге.

Смотрите также на OBOZREVATEL, как Петр Чернышев оказался на любовном фото с женой помощника Путина.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.