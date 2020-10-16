Экс-супруг популярного украинского блогера Софии Стужук Дмитрий умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

О трагической новости сообщила сама София на личной странице в Instagram, прикрепив к посту трогательное семейное фото.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", – написала 25-летняя девушка.

София Стужук с бывшим мужем Дмитрием и детьми Instagram Софии Стужук

Напомним, что ранее Дмитрия Стужука госпитализировали в киевскую клиническую больницу № 4 с коронавирусом. У мужчины были проблемы с сердцем и COVID-19 дал осложнения. 15 октября состояние Дмитрия ухудшилось, он пережил клиническую смерть. После чего впал в кому и так и не пришел в себя.

Дмитрий Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусом Instagram Дмитрия Стужука

Дмитрий и София Стужуки воспитывали вместе сына Дэвида и дочерей Лолу и Оливию. Последняя родилась в декабре 2019 года. В апреле 2020-го пара сообщила о своем расставании.

София Стужук с бывшим мужем Дмитрием и детьми Instagram Софии Стужук

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда сериалов "Дикая Роза" и "Марисоль", мексиканский актер Раймундо Капетильо 12-го июля скончался в больнице Сан-Анхель в Мехико (Мексика) от осложнений, вызванных коронавирусом.