Муж украинской блогерши Софии Стужук умер от коронавируса

Экс-супруг популярной украинской блогерши Софии Стужук Дмитрий умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом на личной странице в Instagram сообщила сама София, прикрепив к посту трогательное семейное фото.

"Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало", – написала 25-летняя девушка.

Напомним, что у Дмитрия Стужука были проблемы с сердцем и COVID-19 дал на него усложнения. Состояние мужчины ухудшилось 15 октября. Он впал в кому после пережитой клинической смерти и так и не пришел в себя.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда сериалов "Дикая Роза" и "Марисоль", мексиканский актер Раймундо Капетильо 12-го июля скончался в больнице Сан-Анхель в Мехико (Мексика) от осложнений, вызванных коронавирусом.