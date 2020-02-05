"Не надо рассуждать!" Муж Собчак поскандалил с Познером на росТВ

Российский режиссер и муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов поспорил с Владимиром Познером о том, насколько вольно театральный деятель может трактовать авторский текст.

Так, по словам Богомолова художественное произведение – это "не документальный фильм про великого человека, задача которого передать точно то, что было в свое время". Поэтому режиссеры имеют право переиначивать его. Ведь тогда они создают свое собственное произведение. Об этом он заявил в интервью программы "Познер", которое выходит на "Первом канале" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Константин Богомолов Скриншот с видео

"Вы сейчас рассуждаете о художественном произведении, как о документальном фильме про великого человека, задача которого передать точно то, что было в свое время. Это художественное произведение... режиссер может сделать с ним то, что хочет. Ведь тогда он создает свое произведение. Не надо рассуждать в режиме – кто-то позволил, а кто-то не позволил. Это входит в золотой фонд мировой культуры и становиться текстом мировой культуры. Как Библия, как любое художественное произведение, как живопись...", – отметил Богомолов.

Константин Богомолов и Владимир Познер Скриншот с видео

Кроме того, он добавил, что знает о том, что Познер плохо относиться к вольным интерпретациям произведений. Однако заявил, что тут с ним спорить бесполезно – если он захочет, то будет ставить спектакли. Также он напомнил журналисту, что не только он переиначивал романы.

Владимир Познер Скриншот с видео

"Я знаю, что вы плохо относитесь к вольным интерпретациям произведений, к возможности переиначивания их и переписывания. Здесь бессмысленно и бесполезно спорить. Вы хотите знать мою мотивацию? У меня даже в голове нет вопроса, можно это или нет. Я хочу – я делаю. Точно так же, как художник может переиначить библейский сюжет, как сам Достоевский может написать "Великого инквизитора", как Чайковский может брать "Пиковую даму"... или Евгений Онегин. Точно так же, как сюжет "Гамлета" не нов был во времена Шекспира и прочие сюжеты. Есть ходячие, бродячие сюжеты", – подытожил Богомолов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Константин Богомолов опубликовал неожиданное видео со своей женой, скандальной телеведущей Ксенией Собчак. Ролик был снят во время прогулки по океану на Мальдивах, где отдыхали супруги.

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