Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом

Муж участницы проекта "Танці з зірками" Алены Шоптенко, бизнесмен Алексей Иванов вслед за возлюбленной заразился коронавирусом.

По его словам, когда Алена получила положительный результат теста, он сразу же самоизолировался. Однако уже на следующий день почувствовал себя плохо. Об этом Иванов рассказал на личной странице в Instagram.

"Когда ПЦР жены показал ей положительный результат, я спокойно поматерился и самоизолировался. Через сутки проснувшись утром я почувствовал, что пора сдавать тест. Немного возни, и я гордый обладатель бумажки с надписью "обнаружено", – рассказал Алексей.

Алена Шоптенко и Алексей Иванов (Instagram Алены Шоптенко)

Он отметил, что, узнав об инфицировании, сразу позвонил всем, с кем контактировал в течение последней недели. Алексей не описывал свои симптомы COVID-19, но отметил, что, подхватив вирус, вы сразу поймете, что это он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 сентября состоялся пятый прямой эфир проекта "Танці з зірками". Во время него стало известно, что Алена Шоптенко и ее партнер, певец Олег Винник подхватили коронавирус, поэтому из-за болезни не смогли выступить на паркете.