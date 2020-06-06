Муж радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал фото с ее похорон

В субботу, 6 июня, на Новодеревенском кладбище в Пушкино прошли похороны российской журналистки и радиоведущей Юлии Норкиной.

Попрощаться с женщиной приехали около 100 человек, было много знаменитостей, передает "СтарХит".

Юлия и Андрей Норкины Комсомольская правда

Ее муж Андрей Норкин попросил журналистов не делать снимков, однако позже сам сделал несколько фото, одно из которых опубликовал в соцсетях.

"Проводили девочку мою... Спасибо всем, кто пришел, а их были десятки и десятки человек: родные, друзья, коллеги, соседи и совершенно незнакомые люди, которые просто любили Юльчонка. Конечно, много чего понаписали уже... Не обращайте внимания! Ей бы это не понравилось. Она вас очень любила, люди! Просто сил не хватило на всех", – написал он.

Юлию Норкину похоронили 6 июня соцсети Андрея Норкина

Как писал OBOZREVATEL, о смерти Норкиной стало известно от ее супруга 5 июня. Вскоре выяснилось, что журналистка и радиоведущая покончила с собой. СМИ писали, что до этого она долгое время боролась с тяжелой болезнью.

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