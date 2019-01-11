Муж популярной в РФ певицы слил в сеть ее голое видео

Муж российской певицы Полины Гагариной опубликовал короткое видео, на котором его абсолютно голая супруга крутит руками. При этом она прикрывает свои интимные места ногами.

Мужчина разместил ролик в социальной сети Instagram.

elle.ru

"Это будет нечто потрясающее. А пока мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу", — заявил фотограф в комментарии.

"Полина вас убьёт за такое видео", "Даже не могу представить,что нас ждёт", "А вы не ревнуете свою жену?", "А вы представляете, что на шоу будет твориться?", у пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими снимками из путешествия. В перерывах между концертами в Турции Полина принимает солнечные ванны, лежа на надувном фламинго.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!