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Муж популярной в РФ певицы слил в сеть ее голое видео

13.1тЧитать материал на украинском

Муж российской певицы Полины Гагариной опубликовал короткое видео, на котором его абсолютно голая супруга крутит руками. При этом она прикрывает свои интимные места ногами.

Мужчина разместил ролик в социальной сети Instagram.

Муж популярной в РФ певицы слил в сеть ее голое видео

elle.ru

"Это будет нечто потрясающее. А пока мы позволим себе немного приоткрыть занавес и вместе с вами окунуться в таинственное закулисье подготовки к шоу", — заявил фотограф в комментарии.

"Полина вас убьёт за такое видео", "Даже не могу представить,что нас ждёт", "А вы не ревнуете свою жену?", "А вы представляете, что на шоу будет твориться?", у пишут в сети.

Муж популярной в РФ певицы слил в сеть ее голое видео
Муж популярной в РФ певицы слил в сеть ее голое видео
Муж популярной в РФ певицы слил в сеть ее голое видео
Муж популярной в РФ певицы слил в сеть ее голое видео
Муж популярной в РФ певицы слил в сеть ее голое видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими снимками из путешествия. В перерывах между концертами в Турции Полина принимает солнечные ванны, лежа на надувном фламинго.

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Khasyanov Oleg
Khasyanov Oleg
А с чего взяли, что она голая? На этом видео бюстгалтер при ней, плавки, думаю тоже. Таких "голых" на пляже пруд пруди..
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Дейман Алон
Дейман Алон
Полина будет петь "очком"!
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