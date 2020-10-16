Экс-муж популярной блогерши Софии Стужук заболел коронавирусом и впал в кому

Экс-супруг популярной украинской блогерши Софии Стужук Дмитрий заразился коронавирусом и находится в коме после пережитой клинической смерти.

Об этом на личной странице в Instagram сообщила сама София. По словам 25-летней девушки, у Дмитрия были проблемы с сердцем и COVID-19 дал на него усложнения. Состояние мужчины ухудшилось 15 октября (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все очень плохо, не могу говорить, поеду с папой в больницу. Дима сейчас в очень тяжелом состоянии, находится в бессознательном состоянии в реанимации. Никаких прогнозов врачи пока не дают... Хочу сразу пресечь все слухи, которые ходят вокруг нашей семьи. Коронавирус не опасен для абсолютно здоровых людей, но у Димы были проблемы с сердцем, вот и осложнения пошло на него. Его сердце не справляется, и Дима пережил клиническую смерть", – рассказала блогерша.

Бывший муж Софии Стужук Дмитрий впал в кому Instagram Софии Стужук

Она также отметила, что хоть медики и реанимировали Дмитрия, но его состояние все еще вызывает у них серьезные опасения.

"Дима уже больше суток находится без сознания. Никто на это пока не может повлиять. Все, что я могу делать для того, чтобы отец моих детей жил, я делаю. Это все правда очень тяжело", – сообщила София со слезами на глазах.

София Стужук с бывшим мужем Дмитрием и детьми Instagram Софии Стужук

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, звезда сериалов "Дикая Роза" и "Марисоль", мексиканский актер Раймундо Капетильо 12-го июля скончался в больнице Сан-Анхель в Мехико (Мексика) от осложнений, вызванных коронавирусом.