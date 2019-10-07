Муж Лолиты изменял ей с роскошной брюнеткой: СМИ показали фото

Теннисист Дмитрий Иванов, бывший муж российской певицы Лолиты Милявской, изменял артистке с раскошной брюнеткой.
Так, мужчину засняли вместе с девушкой на свадьбе друзей, которая проходила в Литве. По словам знакомых пары, Дмитрий и "дама его сердца" близки давно — их отношения завязались во время брака Иванова с Милявской, сообщает Super.ru.
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Фото: hellomagazine.com
Бывший муж Милявской изменял ей с раскошной брюнеткой
Фото: super.ru
Бывший муж Милявской с новой пассией
Фото: super.ru
Дмитрий Иванов с новой девушкой
Фото: super.ru
Дмитрий Иванов с новой девушкой на свадьбе друзей
Фото: super.ru
Отмечается, что "тайную любовь" спортсмена зовут Ольга Кулиева и она родом из Белоруссии. Девушка очень эффектна и состоятельна, она — профессиональный косметолог и основатель клиники инъекционной медицины. У нее также есть 14-летняя дочь. По словам издания, теперь она материально поддерживает Иванова, который долгие годы проживал за счет известной жены.
Ольга Кулиева
Фото: super.ru
Ольга Кулиева
Фото: super.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита сообщила о разводе со своим пятым мужем.
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