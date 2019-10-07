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7 октября • обновлено в 14:11
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Муж Лолиты изменял ей с роскошной брюнеткой: СМИ показали фото

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Теннисист Дмитрий Иванов, бывший муж российской певицы Лолиты Милявской, изменял артистке с раскошной брюнеткой.

Так, мужчину засняли вместе с девушкой на свадьбе друзей, которая проходила в Литве. По словам знакомых пары, Дмитрий и "дама его сердца" близки давно — их отношения завязались во время брака Иванова с Милявской, сообщает Super.ru.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Фото: hellomagazine.com

Бывший муж Милявской изменял ей с раскошной брюнеткой

Бывший муж Милявской изменял ей с раскошной брюнеткой

Фото: super.ru

Бывший муж Милявской с новой пассией

Бывший муж Милявской с новой пассией

Фото: super.ru

Дмитрий Иванов с новой девушкой

Дмитрий Иванов с новой девушкой

Фото: super.ru

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Дмитрий Иванов с новой девушкой на свадьбе друзей

Дмитрий Иванов с новой девушкой на свадьбе друзей

Фото: super.ru

Отмечается, что "тайную любовь" спортсмена зовут Ольга Кулиева и она родом из Белоруссии. Девушка очень эффектна и состоятельна, она — профессиональный косметолог и основатель клиники инъекционной медицины. У нее также есть 14-летняя дочь. По словам издания, теперь она материально поддерживает Иванова, который долгие годы проживал за счет известной жены.

Ольга Кулиева

Ольга Кулиева

Фото: super.ru

Ольга Кулиева

Ольга Кулиева

Фото: super.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита сообщила о разводе со своим пятым мужем.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
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