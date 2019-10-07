Муж Лолиты изменял ей с роскошной брюнеткой: СМИ показали фото

Теннисист Дмитрий Иванов, бывший муж российской певицы Лолиты Милявской, изменял артистке с раскошной брюнеткой.

Так, мужчину засняли вместе с девушкой на свадьбе друзей, которая проходила в Литве. По словам знакомых пары, Дмитрий и "дама его сердца" близки давно — их отношения завязались во время брака Иванова с Милявской, сообщает Super.ru.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Фото: hellomagazine.com

Бывший муж Милявской изменял ей с раскошной брюнеткой Фото: super.ru

Бывший муж Милявской с новой пассией Фото: super.ru

Дмитрий Иванов с новой девушкой Фото: super.ru

Дмитрий Иванов с новой девушкой на свадьбе друзей Фото: super.ru

Отмечается, что "тайную любовь" спортсмена зовут Ольга Кулиева и она родом из Белоруссии. Девушка очень эффектна и состоятельна, она — профессиональный косметолог и основатель клиники инъекционной медицины. У нее также есть 14-летняя дочь. По словам издания, теперь она материально поддерживает Иванова, который долгие годы проживал за счет известной жены.

Ольга Кулиева Фото: super.ru

Ольга Кулиева Фото: super.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита сообщила о разводе со своим пятым мужем.

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