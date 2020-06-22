Муж Гагариной впервые прокомментировал разрыв с певицей

Муж российской певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал разрыв с артисткой.

Так, на личной странице в Instagram мужчина подтвердил слухи о том, что они больше не вместе. А также отметил, что они с Полиной сохраняют хорошие отношения.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков (источник – radiokp.ru)

"Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все", – написал Исхаков.

Instagram Дмитрия Исхакова

Напомним, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году. В 2017-м у них родилась дочь Мия. Кроме того, Полина и Дмитрий воспитывают 12-летнего сына певицы от предыдущего брака.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина с детьми (источник – Instagram Дмитрия Исхакова)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова после шести лет брака. Певица даже уволила экс-возлюбленного с должности генерального директора ее компании, которой он руководил с момента основания.