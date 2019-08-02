Муж Фриске рассказал о неприятных проблемах с сыном: в сети засыпали звезду советами

36-летний российский ведущий, бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев признался, что у него начались проблемы с сыном Платоном.
Так, мужчина заявил, что мальчик начал ему врать. Об этом Шепелев рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Дмитрий Шепелев с сыном
postimees.ee
"Я заметил,что сын начал иногда мне врать. Понятно, что по‑мелочи. Ты как нос разбил? А я и не видел,что у меня кровь идет. Или — объясни, как твои кроссовки оказались в люстре? Не знаю. И вообще, думал, ты не заметишь", — сообщил Шепелев.
Он отметил, что считает виноватым во лжи сына себя.
"Смешно, да? Только я считаю, что виноват в этой наивной лжи именно я. Объясню почему. В школе мне не давалась математика с физикой, мне было скучно, я забивал. За плохие оценки дома мне крепко влетало. Поэтому в какой-то момент я перестал рассказывать или врал типа "не вызывали, не отвечал, контрольную перенесли". Правда, потом по итогам четверти мне влетало еще крепче. В общем, я врал, потому что боялся наказания", -добавил ведущий.
Я заметил, что сын начал иногда мне врать. Понятно, что по-мелочи. - Ты как нос разбил? - А я и не видел, что у меня кровь идет Или - объясни, как твои кроссовки оказались в люстре? - Не знаю. И вообще, думал, ты не заметишь. Смешно, да? Только я считаю, что виноват в этой наивной лжи именно я. Объясню почему. В школе мне не давалась математика с физикой, мне было скучно, я забивал. За плохие оценки дома мне крепко влетало. Поэтому в какой-то момент я перестал рассказывать или врал типа "не вызывали, не отвечал, контрольную перенесли". Правда, потом по итогам четверти мне влетало еще крепче. В общем, я врал, потому что боялся наказания. Но ведь я сына не наказываю! Стараюсь спокойно объяснять или вообще перевести в шутку. Тогда почему он подвирает? Вы что об этом думаете? И, как всегда, жду с нетерпением ваши истории о том, как вам врут дети, и что вы с этим делаете? #60секунд
В сети поддержали мужчину и оставили ему множество советов.
"Скорее всего, ситуация с враньем ребенка в таком возрасте без страха наказания говорит о том, что он нормально развивается, хорошо знает, что такое хорошо, а что не очень", "Самое главное – дайте понять малышу, что его любят и ценят любым. Когда он это усвоит, необходимость обманывать отпадет сама собой", "Никто не виноват. Это просто этап взросления. Пройдет", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыла фотография очень повзрослевшего Платона Шепелева. Мнения пользователей по поводу того, на кого малыш больше похож, разделились.
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