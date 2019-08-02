Муж Фриске рассказал о неприятных проблемах с сыном: в сети засыпали звезду советами

36-летний российский ведущий, бывший муж певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев признался, что у него начались проблемы с сыном Платоном.

Так, мужчина заявил, что мальчик начал ему врать. Об этом Шепелев рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Дмитрий Шепелев с сыном postimees.ee

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"Я заметил,что сын начал иногда мне врать. Понятно, что по‑мелочи. Ты как нос разбил? А я и не видел,что у меня кровь идет. Или — объясни, как твои кроссовки оказались в люстре? Не знаю. И вообще, думал, ты не заметишь", — сообщил Шепелев.

Он отметил, что считает виноватым во лжи сына себя.

"Смешно, да? Только я считаю, что виноват в этой наивной лжи именно я. Объясню почему. В школе мне не давалась математика с физикой, мне было скучно, я забивал. За плохие оценки дома мне крепко влетало. Поэтому в какой-то момент я перестал рассказывать или врал типа "не вызывали, не отвечал, контрольную перенесли". Правда, потом по итогам четверти мне влетало еще крепче. В общем, я врал, потому что боялся наказания", -добавил ведущий.

В сети поддержали мужчину и оставили ему множество советов.

"Скорее всего, ситуация с враньем ребенка в таком возрасте без страха наказания говорит о том, что он нормально развивается, хорошо знает, что такое хорошо, а что не очень", "Самое главное – дайте понять малышу, что его любят и ценят любым. Когда он это усвоит, необходимость обманывать отпадет сама собой", "Никто не виноват. Это просто этап взросления. Пройдет", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети всплыла фотография очень повзрослевшего Платона Шепелева. Мнения пользователей по поводу того, на кого малыш больше похож, разделились.

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