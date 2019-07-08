Муж Фриске пожаловался на зомби-состояние сына: Полякова ответила

Известный телеведущий, супруг покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к поклонникам за советом из-за состояния сына Платона.

Он пожаловался в своем видеообращении, что подарил 6-летнему ребенку телефон, поставив определенные ограничения, но мальчик оказался юным хакером.

"Он молниеносно, интуитивно освоил даже те функции, о существовании которых я не подозревал. Я установил автоматическое ограничение – 20 минут в день – после чего телефон блокируется до завтра. Доступными остаются только аудиокниги и звонки. И сейчас самое интересное. Просматриваю статистику и вижу, что после блокировки, когда больше не доступны детские игры и приложения, сын сидит в "часах" и "погоде" – тупо листает без смысла", – рассказал он.

Дмитрий Шепелев и Платон instagram/dmitryshepelev

По словам Шепелева, он одобряет использование гаджетов детьми, но считает, что это должно быть в меру, как сладкое или мультфильмы.

"Меня злят родители, которые передоверяют детей планшетам и мне жаль детей, для которых гаджет – единственное лекарство от скуки и плохого аппетита. Мои ограничения пока еще работают. Но еще немного и юный хакер с легкостью их преодолеет, в этом нет сомнений. Что вы делаете, чтобы у вашего ребенка не включился мобильный зомби-режим? Как ограничиваете", – спросил он.

Дмитрий Шепелев и Платон на катке instagram/dmitryshepelev

В комментариях к озадаченному отцу маленького хакера пришла украинская певица Оля Полякова. "К сожалению, ничего не работает. Сидят обе, и я тоже", – призналась звезда по поводу своих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети всплыла фотография очень повзрослевшего Платона Шепелева. Мнения пользователей по поводу того, на кого малыш больше похож, разделились.

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