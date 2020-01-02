Муж Елены Кравец сделал операцию на носу

Муж артистки, звезды студии "Квартал 95" Елены Кравец Сергей сделал операцию на носу.

Фото из больницы Сергей Кравец опубликовал в Фейсбуке в конце ноября 2019 года.

"Ощущение, будто меня переехал грузовик в операционной! Михаил Гайчук, у тебя так же было?))" - подписал фото муж Кравец.

В комментариях он объясняет, что давно собирался себе исправить нос.

"Я тоже долго думал, но уже не мог нормально дышать, а это аргумент)" - пишет Сергей Кравец.

Сергей Кравец и Елена Маляшенко поженились в 2002 году. У них трое детей.

Сергей Кравец ТВ-продюсер, увлекается спортивным вождением авто. Ему 40 лет.

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