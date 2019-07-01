Муж Дорофеевой внезапно превратился "в женщину": смелые фото

Украинский артист и муж солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой Владимир Дантес ошарашил поклонников женственным образом.
Длинноволосый красавец на днях отпраздновал день рождения и снялся в неожиданном амплуа для украинского глянца Pink, а результаты показал на своей странице в Instagram.
Владимир Дантес и Надя Дорофеева
Instagram / vladimirdantes
"В Pink хотели взять интервью у меня, но не знал, что так все далеко зайдет. Результат – обложка! Внутри еще откровеннее. Уже в продаже", – подписал Дантес под фото.
Дантес на обложке с тенями
Instagram / vladimirdantes
В частности, артист позировал с ярким макияжем в виде голубых теней и розовой помады и даже примерил босоножки на шпильках. А на обложке с его лицом красуется подпись: "Мне уже 30". Стоит отметить, что неожиданный эксперимент потряс фанатов.
"Вот это чикса", "3/3", " Сначала мне показалось, что там тест на беременность и я дико орнула, а потом поняла, что это айкос", "Бунтарь", "Неожиданно", "Вот это поворот", – написали в комментариях.
Владимир Дантес для глянца
pink.ua
Владими Дантес
pink.ua
сторис / vladimirdantes
сторис / vladimirdantes
сторис / pink_magazine_ua
Как сообщал OBOZREVATEL, Дорофеева трогательно поздравила супруга с днем рождения, правда на снимке Дантеса не узнали. Позже она призналась поклонникам, что весит 50 кг, в ответ на многочисленные вопросы.
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