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Муж Дорофеевой внезапно превратился "в женщину": смелые фото

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Украинский артист и муж солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой Владимир Дантес ошарашил поклонников женственным образом.

Длинноволосый красавец на днях отпраздновал день рождения и снялся в неожиданном амплуа для украинского глянца Pink, а результаты показал на своей странице в Instagram.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Instagram / vladimirdantes

"В Pink хотели взять интервью у меня, но не знал, что так все далеко зайдет. Результат – обложка! Внутри еще откровеннее. Уже в продаже", – подписал Дантес под фото.

Дантес на обложке с тенями

Дантес на обложке с тенями

Instagram / vladimirdantes

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В частности, артист позировал с ярким макияжем в виде голубых теней и розовой помады и даже примерил босоножки на шпильках. А на обложке с его лицом красуется подпись: "Мне уже 30". Стоит отметить, что неожиданный эксперимент потряс фанатов.

"Вот это чикса", "3/3", " Сначала мне показалось, что там тест на беременность и я дико орнула, а потом поняла, что это айкос", "Бунтарь", "Неожиданно", "Вот это поворот", – написали в комментариях.

Владимир Дантес для глянца

Владимир Дантес для глянца

pink.ua

Владими Дантес

Владими Дантес

pink.ua

Муж Дорофеевой внезапно превратился "в женщину": смелые фото

сторис / vladimirdantes

Муж Дорофеевой внезапно превратился "в женщину": смелые фото

сторис / vladimirdantes

Муж Дорофеевой внезапно превратился "в женщину": смелые фото

сторис / pink_magazine_ua

Муж Дорофеевой внезапно превратился "в женщину": смелые фото
Муж Дорофеевой внезапно превратился "в женщину": смелые фото
Муж Дорофеевой внезапно превратился "в женщину": смелые фото

Как сообщал OBOZREVATEL, Дорофеева трогательно поздравила супруга с днем рождения, правда на снимке Дантеса не узнали. Позже она призналась поклонникам, что весит 50 кг, в ответ на многочисленные вопросы.

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Персоны
Владимир ДантесНадя Дорофеева
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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