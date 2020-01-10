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10 января • обновлено в 16:59
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Муж Анны Хилькевич выдал пошлый анекдот

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Муж актрисы Анны Хилькевич бизнесмен Артур Волков выдал пошлый анекдот.

Шутку Волков опубликовал в Инстаграм: "Папа очень хотел маму, торопился, рассказывая сыну сказку на ночь. Поэтому заяц давился, но жрал колобка".

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Жизненно)))

Публикация от @ mr.ar4i

Стоит отметить, что у Волкова и Хилькевич две дочки: Арианна и Мария.

Сейчас они отдыхают в Таиланде. Анна Хилькевич говорит, что девчонки – хулиганки.

"Пытаюсь смело смотреть в будущее, что меня ждёт с этими 2мя хулиганками. Я думала, что только Ариаша дерзяга, но уже поняла, что Маша не сильно от неё отстаёт", - пишет она в Инстаграм.

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Персона
Анна Хилькевич
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