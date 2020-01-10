Муж Анны Хилькевич выдал пошлый анекдот

Муж актрисы Анны Хилькевич бизнесмен Артур Волков выдал пошлый анекдот.
Шутку Волков опубликовал в Инстаграм: "Папа очень хотел маму, торопился, рассказывая сыну сказку на ночь. Поэтому заяц давился, но жрал колобка".
Стоит отметить, что у Волкова и Хилькевич две дочки: Арианна и Мария.
Сейчас они отдыхают в Таиланде. Анна Хилькевич говорит, что девчонки – хулиганки.
"Пытаюсь смело смотреть в будущее, что меня ждёт с этими 2мя хулиганками. Я думала, что только Ариаша дерзяга, но уже поняла, что Маша не сильно от неё отстаёт", - пишет она в Инстаграм.
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