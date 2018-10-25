Муж Ани Лорак сделал татуировку с именем любимой: опубликовано фото

Скандальный супруг певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу набил себе татуировку с именем дочери Софии.

Соответствующий снимок размещен в Instagram-stories. Налчаджиоглу лаконично подписав фото: "Я люблю тебя". Больше никаких пояснений он не предоставил.

Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов где он проводил свидание с темноволосой молодой красавицей Яной Беляевой. В то время Лорак была за границей.

Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.

Позже СМИ опубликовали детали о похождениях мужа Ани Лорак. Очевидцы приключений Налчаджиоглу сообщили, что он никогда не владел собственным бизнесом.

Предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с супругом знаменитой певицы. Она подтвердила, что знакома с мужем Лорак, но настаивала на том, что ее с кем-то перепутали и на ролике изображена не она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября 2018 года СМИ сообщили, что Лорак и Мурат все же подали на развод. Артистка слухи о семейной драмме не комментирует.