Российская актриса Агата Муцениеце, которая недавно сообщила, что ее муж, актер Павел Прилучный, поднял на нее руку, опубликовала трогательный стих, в котором обратилась к артисту.

Стихотворением знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный spletnik.ru

Так, в тексте Агата обращается к Павлу: актриса признается мужу в люви и просить простить ее за то, что она "подвела, не смогла, не уберегла, первой не пришла".

Письмо пишу тебе...

Моему мужу бывшему...

Родному, но не моему...

Как надо жить? Кому служить?

Любить? Родить? Дите растить?

Хорошей быть? Или не быть?

С карьерой что? Остановить?

Я провалила все!

Но все – не важно...

Люблю... Тебя люблю...

Всегда, везде

Назло всему...

Прости меня... Я подвела

Прости меня...Что не смогла

Прости, что не уберегла...

Прости, что первой, не пришла

Агата Муцениеце и Павел Прилучный starhit.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Павла Прилучного раздражало то, что его жена Агата Муцениеце вела семейный блог на YouTube и снимала артиста дома.