Муцениеце впервые назвала причину развода с Прилучным

Российская актриса Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

Об этом звезда рассказала в интервью для YouTube-канала PeopleTalk.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце Instagram @agataagata

Так, по словам Агаты, в последнее время их общение было напряженными, между ними часто возникали скандалы.

"Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей", – говорит Агата.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный hellomagazine.com

Кроме того, актриса признается, что пыталась сохранить семью, однако больше она не видит смысла спасать брак:

"Паша не любит психологов и не очень во все это верит. И вообще, мы дошли до того момента, когда я считаю, что если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберется в этом всем, что он накатовасил и дальше я уже буду с ним разговаривать. Да и я уже не хочу спасать этот брак, не вижу больше смысла. Я не хочу ничего плохого говорить про Пашу. Я хочу, чтобы дети никогда не читали про него ничего плохого, что могло бы осквернить его репутацию".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми donday.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце февраля этого года Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись. Об этом актер сообщил на своей страницев Instagram. Он написал, что они с Агатой "навсегда останутся друг для друга родными людьми, однако их отношения теперь можно назвать дружескими".

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