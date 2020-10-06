Муцениеце – Тарзану: косить под дебила – лучший способ снять ответственность

Российская актриса Агата Муцениеце, которая недавно развелась с мужем Павлом Прилучным, раскритиковала Сергея Глушко (Тарзана) за его поведение после измены певице Наташе Королевой.

Так, по словам артистки, стриптизер "косит под дурачка" и пытается избежать ответственности. Таким мнением Муцениеце поделилась в личных Instagram-сторис, после интервью Королевой и Тарзана для телеведущей Ксении Собчак (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Он переживает за жену... А когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? Человек низких моральных принципов винит всех вокруг. Так может просто не надо быть муд*ком?" – заявила экс-жена Прилучного.

Агата Муцениеце Instagram Агаты Муцениеце

Муцениеце также отметила, что спасти женщин, оказавшихся в схожей с Королевой ситуации, могут, к примеру, врачи.

"Мораль сей басни такова: девочки, если он мудак, то не надо его защищать. Спасти вас могут и врачи. Поверьте, косить под дебила – лучший способ снять ответственность", – подытожила актриса.

Instagram Агаты Муцениеце

Instagram Агаты Муцениеце

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