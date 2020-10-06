Муцениеце – Тарзану: косить под дебила – лучший способ снять ответственность
Российская актриса Агата Муцениеце, которая недавно развелась с мужем Павлом Прилучным, раскритиковала Сергея Глушко (Тарзана) за его поведение после измены певице Наташе Королевой.
Так, по словам артистки, стриптизер "косит под дурачка" и пытается избежать ответственности. Таким мнением Муцениеце поделилась в личных Instagram-сторис, после интервью Королевой и Тарзана для телеведущей Ксении Собчак (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Он переживает за жену... А когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? Человек низких моральных принципов винит всех вокруг. Так может просто не надо быть муд*ком?" – заявила экс-жена Прилучного.
Муцениеце также отметила, что спасти женщин, оказавшихся в схожей с Королевой ситуации, могут, к примеру, врачи.
"Мораль сей басни такова: девочки, если он мудак, то не надо его защищать. Спасти вас могут и врачи. Поверьте, косить под дебила – лучший способ снять ответственность", – подытожила актриса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".