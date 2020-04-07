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7 апреля • обновлено в 09:33
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Муцениеце разделась на камеру после развода с Прилучным. Фото

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Российская актриса Агата Муцениеце порадовала поклонников новой фотографией, на которой позировала обнаженной.

Соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

cosmo.ru

Так, в кадре артистка появилась без одежды. Однако обнаженное тело Агата прикрыла кусочком груши, который вырезала в форме платья.

"Друзья, давайте не дадим себе скучать на изоляции! Кто готов креативить?! Есть идея… Берем фрукты, вырезаем из них наряды и примеряем на себя. Не стесняйтесь, чем креативней, тем веселей! Фруктовый модный приговор открыт", – подписала фото Муцениеце.

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии Агаты.

Муцениеце разделась на камеру после развода с Прилучным. Фото
Муцениеце разделась на камеру после развода с Прилучным. Фото
Муцениеце разделась на камеру после развода с Прилучным. Фото
Муцениеце разделась на камеру после развода с Прилучным. Фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что актер Павел Прилучный, с которым они объявили о разводе в феврале этого года, стал плохо к ней относится и пытался ее запугать.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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