Муцениеце разделась на камеру после развода с Прилучным. Фото

Российская актриса Агата Муцениеце порадовала поклонников новой фотографией, на которой позировала обнаженной.

Соответствующий снимок появился на личной странице знаменитости в Instagram.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный cosmo.ru

Так, в кадре артистка появилась без одежды. Однако обнаженное тело Агата прикрыла кусочком груши, который вырезала в форме платья.

"Друзья, давайте не дадим себе скучать на изоляции! Кто готов креативить?! Есть идея… Берем фрукты, вырезаем из них наряды и примеряем на себя. Не стесняйтесь, чем креативней, тем веселей! Фруктовый модный приговор открыт", – подписала фото Муцениеце.

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии Агаты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что актер Павел Прилучный, с которым они объявили о разводе в феврале этого года, стал плохо к ней относится и пытался ее запугать.

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