Муцениеце о Прилучном: он говорит, что до сих пор любит меня (фото: Алексей Дупляков/журнал OK!).

Российская актриса Агата Муцениеце заявила, что ее бывший муж Павел Прилучный до сих пор признается ей в любви.

Об этом она сообщила во время очередного выпуска своего YouTube-шоу "Честный развод", гостьей которого стала звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос. По словам Муцениеце, она не спешит верить словам Прилучного, ведь считает, что когда человек действительно любит другого человека, то он борется изо всех сил ради сохранения их отношений. Также актриса отметила, что с трудом переживает предательство мужа, с которым прожила почти 10 лет (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У меня масса причин чувствовать обиду на Пашу. Например, за предательство, которое сейчас происходит. Он же меня выбрал и уверял, что это на веки веков, и я верила. Получается, и это предательство... Он и сейчас говорит, что до сих пор любит меня! Но, мол, судьба такая. Мне кажется, это неправда. Если любишь, то сражаешься за свою любовь. Правильно?" – отметила Агата.

Муцениеце о Прилучном: он говорит, что до сих пор любит меня (фото – Екатерина Чеснокова/РИА Новости)

Напомним, что вскоре после развода Павел Прилучный отправился в отпуск вместе с детьми и звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. А недавно соседи артиста рассказали российским СМИ, что Карпович уже переехала в загородный особняк Прилучного, в котором он раньше жил с Муцениеце.

К слову, позже выяснилось: Павел крутил роман с еще одной коллегой – Юлией Франц. Актер якобы одновременно встречался с двумя любовницами, когда еще находился в браке.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись 15 июня 2020 года. У пары есть общие дети: семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочь Мия.