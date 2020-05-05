Муцениеце иронично высказалась о заработке на разводе с Прилучным

Российская актриса Агата Муцениеце ответила на заявление о том, что она заработала на скандальном расставании с актером Павлом Прилучным несколько миллионов рублей.

На своей странице в Instagram в stories знаменитость прокомментировала слухи о доходах.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный aif.ru

Так, Муцениеце возмутили подобные разговоры. По ее словам, она не зарабатывает миллионы на разрыве с мужем.

"Пожалуйста, если вы нашли мои миллионы, сделанные на разводе, срочно переведите мне на карту! Сейчас, знаете, такие времена... Пандемия... А если честно, то я, видимо, просто чего-то не знаю. А вы явно в курсе!", – иронично сказала Агата.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный kp.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце, которая недавно сообщила, что ее муж, актер Павел Прилучный, поднял на нее руку, опубликовала трогательный стих, в котором обратилась к артисту.