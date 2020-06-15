Муцениеце и Прилучный официально развелись: как поделили имущество

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись после 9 лет брака. Суд расторгнул брак 15 июня.

Сами супруги на заседание по расторжению брака не явились. О разделе совместно нажитого имущества и отчислениях на общих детей – семилетнего Тимофея и четырехлетней Мии – пара договорилась полюбовно без помощи юристов, пишет "Косомольская правда".

Актриса уже прокомментировала развод своему адвокату Жанне Маргулис в ответ на поздравления с окончанием процесса. По ее словам, развод вызвал "странные ощущения".

Прилучный и Муцениеце Дни.ру

Между тем, Прилучному адвокат звонить не стала: "Кажется, он сейчас на съемках. Я написала ему смс, не знаю, когда прочитает".

На вопросы об алиментах, разделе имущества и возврате девичьей фамилии адвокат отвечать не стала.

Видео: Telegram-канал "НеМалахов"

Отметим, о своем расставании актеры объявили в феврале 2020 года после девяти лет брака,тогда их слова многие не приняли всерьез. Слухи о том, что Прилучный изменяет и бьет жену, ходили давно. Очередной скандал пары закончился побоями Муцениеце, о чем она рассказала в видеообращении в социальной сети.

Тогда Агата уточнила, что он ее побил, выбросил телефон и выгнал вместе с детьми на улицу. Прилучный, в свою очередь, попросил поклонников, защищающих его супругу "не лезть не в свои дела".

Интересно, что незадолго до развода Агата Муцениеце призналась в любви к супругу и отметила, что "через 5 лет вышла бы за него замуж вновь".

Прилучный и Муцениеце с детьми DonDay

За девять лет вместе супруги нажили загородный дом в коттеджном поселке Трувиль (Подмосковье) и квартиру в Москве. Совместно они пришли к решению, что Павел останется жить в коттедже – он продолжает выплачивать ипотеку за особняк стоимостью 115 миллионов рублей. А Муцениеце с детьми поселилась в их квартире в Москве. Каждый месяц Прилучный перечисляет деньги на детей: он полностью оплачивает все расходы, связанные с их образованием, отдыхом, бытовые нужды. Кроме того, Агата регулярно отвозит детей к Павлу, чтобы они проводили время с отцом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского рэпера Джигана и его жену Оксану Самойлову не смогли развести в суде из-за того, что пара не пришла в зал заседаний.