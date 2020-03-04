Мусульманку затравили в сети за участие в шоу "Холостяк"

Участница шоу "Холостяк", 26-летняя врач из Дагестана Сапият Ахмедова, подверглась травле из-за своего участия в проекте. Так, ее сограждане утверждают, что девушка не может сниматься в подобных реалити из-за того, что она мусульманка.

Ахмедова является практикующим врачом. Она ведет свою страницу в социальной сети Instagram, на которую подписано более 20 тысяч человек. OBOZREVATEL предлагает увидеть, как выглядит участница шоу.

instagram.com/sunxsteel

"Неправильно было вообще участвовать в таком шоу. Это не лежит в традициях народов и Дагестана, и всего Кавказа, тем более она мусульманка. В исламе это, конечно же, не приветствуется и запрещено. Более того, девушка не должна добиваться руки и сердца молодого человека, жениха. Это у нас не принято, у нас всегда было испокон веков, что мужчина проявлял инициативу", – заявил известный дагестанский общественник Шамиль Хадулаев.

Сама девушка заявила, что ей безразлично мнение хейтеров.

"Боюсь ли я хейтеров? Нет, я их люблю", - сказала она.

instagram.com/sunxsteel

instagram.com/sunxsteel

instagram.com/sunxsteel

Как ранее писал OBOZREVATEL, в городе Котельники Московской области (Россия) 16-летняя модель и победительница конкурса красоты "Мисс Котельники" Алина Смахтина умерла, подавившись шоколадкой.

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