Украинский политик, первый глава крымскотатарского Меджлиса Мустафа Джемилев 13 ноября отмечает свой день рождения.

Ему исполняется 76 лет. В связи с этим OBOZREVATEL рассказывает о жизненном пути одного из самых непримиримых политических узников советского режима.

Мустафа Джемилев

Диссидент и политзаключенный

Мустафа Джемилев родился в Крыму, 13 ноября 1943 года. Но уже в 1944-м, когда Джемилеву было всего полгода, советская власть насильно депортировала его семью и его народ в Узбекистан.

Активно бороться против советской власти Мустафа Джемилев стал еще в шестнадцатилетнем возрасте, когда сотрудничал с запрещенной в СССР молодежной организацией "Союз крымскотатарской молодежи".

Мустафа Джемилев в 1959 году

После разгона "Союза" в 1962 году Мустафа попал под плотный надзор со стороны КГБ. Позднее Джемилев был исключен из института за "распространение антисоветской пропаганды", а в 1966 году впервые приговорен к тюремному заключению – полтора года лишения свободы за отказ проходить военную службу в советской армии. Тогда же Джемилев объявил свою первую голодовку – после того, как в исправительном лагере его отправили в изолятор, опять же, за "антисоветскую пропаганду".

Из-за своих политических взглядов Мустафа Джемилев побывал за решеткой шесть раз, отсидев общий срок в двенадцать лет. Он неоднократно объявлял голодовку, а самая долгая из них продлилась 303 дня.

Диссидент яро выступал в качестве защитника крымскотатарского народа, осуждал притеснения других народов Советского Союза и был членом Инициативной группы по защите прав человека в СССР – первой антисоветской общественной организации, которая не побоялась открыто выступать против социалистического режима.

Возвращение Джемилева в Крым

Вернуться на свою родину Мустафа Джемилев смог только в 1989 году, когда начался процесс распада Советского Союза. А в 1991-м, после провозглашения независимости Украины, крымскотатарский Курултай избрал Джемилева первым главой новосозданного Меджлиса.

Сейчас Мустафа Джемилев является народным депутатом Украины. В Верховной Раде он работает уже семь созывов подряд.

Мустафа Джемилев

Аннексия Крыма

После Революции Достоинства Мустафа Джемилев активно боролся против аннексии Крыма, пытался разрешить ситуацию в пользу мирной деэскалации конфликта на крымском полуострове. При этом после аннексии российская оккупационная администрация запретила Мустафе Джемилеву въезд на территорию Крыма сроком на пять лет, снова лишив легенду крымскотатарского народа родины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Крыму российская оккупационная администрация продлила незаконный арест восьми крымским татарам.

Украина добилась победы в Гаагском суде, и теперь Российской Федерации придется отвечать за финансирование терроризма и расовую дискриминацию во временно оккупированном Крыму.

Россия тем временем продолжает наращивать свое военное присутствие на полуострове.

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