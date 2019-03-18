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"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов

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Популярная украинская певица Оля Полякова удивила поклонников недавним выступлением.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео оперной версии песни "Шлепки", которую она исполнила в телеэфире (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Фанаты певицы засыпали ее комплиментами не только за прекрасные вокальные данные, но и за яркий внешний вид.

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Так, артистка предстала перед зрителями в лаконичном черном мини-платье без бретелей и блестящих серебряных ботфортах на каблуке.

"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов

Скрин видео

"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов

Скрин видео

"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов

Скрин видео

"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов

Скрин видео

"Невероятно", "Прекрасна во всем", "Красотка!" "Просто бомбезно", "Аж мурашки по коже", "Вот это певица", "Шикарная женщина", "Ольга, нет слов одни эмоции!" — пишут в комментариях.

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"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов
"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов
"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов
"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов
"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов
"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Оля Полякова представила клип на песню "Лед тронулся". Работа произвела фурор среди пользователей сети.

О том, как снимался клип, насколько тяжело работать с клипмейкером Аланом Бадоевым, а также о том, как Оля тонула в проруби — читайте в эксклюзиве OBOZREVATEL.

Оля Полякова

Оля Полякова

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Персона
Оля Полякова
Теги
видеошоу-бизнесInstagram
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