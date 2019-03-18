"Мурашки по коже!" Сексуальная Полякова в дерзком мини вызвала восторг у фанатов

Популярная украинская певица Оля Полякова удивила поклонников недавним выступлением.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала видео оперной версии песни "Шлепки", которую она исполнила в телеэфире (чтобы посмотреть ролик, поскролльте страницу вниз).

Фанаты певицы засыпали ее комплиментами не только за прекрасные вокальные данные, но и за яркий внешний вид.

Так, артистка предстала перед зрителями в лаконичном черном мини-платье без бретелей и блестящих серебряных ботфортах на каблуке.

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

Скрин видео

"Невероятно", "Прекрасна во всем", "Красотка!" "Просто бомбезно", "Аж мурашки по коже", "Вот это певица", "Шикарная женщина", "Ольга, нет слов одни эмоции!" — пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Оля Полякова представила клип на песню "Лед тронулся". Работа произвела фурор среди пользователей сети.

О том, как снимался клип, насколько тяжело работать с клипмейкером Аланом Бадоевым, а также о том, как Оля тонула в проруби — читайте в эксклюзиве OBOZREVATEL.

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