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27 сентября • обновлено в 18:47
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"Мурашки по коже!" Потап выпустил лирическую песню, посвященную Каменских

5.3т Читать материал на украинском

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) презентовал песню CHINA из сольного лирического альбома MISHA.

Так, премьера трека и откровенного клипа к нему состоялась на официальном YouTube-канале артиста. В тексте Потап рассказал о том, как развивались его отношения с Настей Каменских от первой встречи до влюбленности. Также он признался, как бежал после каждого концерта в гримерку, чтоб побыть наедине с любимой (чтобы просмотреть клип на песню, доскролльте новость до конца).

Потап - CHINA

Потап - CHINA

Скриншот с видео

"Мы для них будем вместе проблемой. Мы с тобой плыли против течения, закрыв глаза. И скрывая чувства на сцене, я ждал тебя. Чтоб остаться с тобою в гримерке и поцеловать", — читает рэпер.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

Фото из Instagram

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Отметим, что Настя уже успела отреагировать на композицию мужа.

"Просто для меня в этой песне Леша совсем другой! И поет и читает как то по новому и это так завораживает", — написала Каменских.

Потап и Настя Каменских

Потап и Настя Каменских

Фото из Instagram

Поклонники бурно отреагировали на новую композицию артиста. Они отметили, что она "очень чувственная".

"Мурашки по коже!" Потап выпустил лирическую песню, посвященную Каменских
"Мурашки по коже!" Потап выпустил лирическую песню, посвященную Каменских
"Мурашки по коже!" Потап выпустил лирическую песню, посвященную Каменских
"Мурашки по коже!" Потап выпустил лирическую песню, посвященную Каменских
"Мурашки по коже!" Потап выпустил лирическую песню, посвященную Каменских

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Потап похвастался снимком своей супруги Насти Каменских, которая позировала в чулках.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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