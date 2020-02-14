"Мурашки по коже": Билли Айлиш покорила сеть песней к фильму о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш представила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде.
Песня "No Time To Die" была опубликована на официальном канале 18-летней знаменитости на YouTube.
Билли Айлиш
Instagram @billieeilish
"Записать песню для фильма из такой легендарной серии – это большая честь для меня. Джеймс Бонд – самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", – призналась певица.
Песня вызвала ажиотаж в сети:
Стоит отметить, что фильм "Не время умирать" станет 25-м фильмом бондианы. Роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг.
OBOZREVATEL предлагает читателям также вспомнить четыре другие песни, которые открывали фильмы с Дэниелом Крейгом.
Песня "You Know My Name" из "Казино "Рояль" в исполнении Криса Корнелла:
Композиция "Another Way To Die" из "Кванта милосердия" в исполнении Алиши Киз и Джека Уайта.
Песня "Skyfall" из "Операции "Скайфолл" от Адель:
"Writing's on the Wall" из "Спектра" от Сэма Смита:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Билли Айлиш стала главной победительницей премии "Грэмми", которая прошла в ночь на 27 января в Лос-Анджелесе.
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