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14 февраля • обновлено в 13:41
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"Мурашки по коже": Билли Айлиш покорила сеть песней к фильму о Джеймсе Бонде

1.3т
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Американская певица Билли Айлиш представила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Песня "No Time To Die" была опубликована на официальном канале 18-летней знаменитости на YouTube.

Билли Айлиш

Билли Айлиш

Instagram @billieeilish

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"Я в слезах, она настолько эмоциональна": Билли Айлиш поразила сильным выступлением на "Грэмми". Видео

"Записать песню для фильма из такой легендарной серии – это большая честь для меня. Джеймс Бонд – самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке", – призналась певица.

Песня вызвала ажиотаж в сети:

"Мурашки по коже": Билли Айлиш покорила сеть песней к фильму о Джеймсе Бонде
"Мурашки по коже": Билли Айлиш покорила сеть песней к фильму о Джеймсе Бонде
"Мурашки по коже": Билли Айлиш покорила сеть песней к фильму о Джеймсе Бонде
"Мурашки по коже": Билли Айлиш покорила сеть песней к фильму о Джеймсе Бонде

Стоит отметить, что фильм "Не время умирать" станет 25-м фильмом бондианы. Роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг.

OBOZREVATEL предлагает читателям также вспомнить четыре другие песни, которые открывали фильмы с Дэниелом Крейгом.

Песня "You Know My Name" из "Казино "Рояль" в исполнении Криса Корнелла:

Композиция "Another Way To Die" из "Кванта милосердия" в исполнении Алиши Киз и Джека Уайта.

Песня "Skyfall" из "Операции "Скайфолл" от Адель:

"Writing's on the Wall" из "Спектра" от Сэма Смита:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Билли Айлиш стала главной победительницей премии "Грэмми", которая прошла в ночь на 27 января в Лос-Анджелесе.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Место
США
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