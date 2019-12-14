"Так будет не всегда!" Мухарский оставил Зеленскому громкое послание после обысков

Украинский телеведущий, писатель Антин Мухарский (Орест Лютый), в квартире которого недавно провели обыски, посвятил команде президента Украины Владимира Зеленского песню.

На странице актера в Facebook в субботу, 14 декабря, появился репост сатирической композиции с названием "Лук’янівський СІЗО" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Всем нынешним властям в память о том, что власть – это не навсегда", – написал Мухарский.

Антин Мухарский facebook.com/AntinMykharskyi

Отметим, песня была выпущена Орестом Лютым в 2012 году (альбом "А я – не москаль"). На YouTube-канал исполнителя спустя семь лет был повторно залит клип с припиской к названию: "Власти Зе посвящается".

В песни есть следующие слова: "Та не суддя, звичайно, губить, а у владі перебор".

Далее приводим часть текста на языке оригинала:

Коли ти нагорі,

Так буде не завжди –

Одної миті враз усе зника.

І серце тисне страх,

І друзі кажуть: "Нах!"

Бо ти уже простий ЗеКа.

Осторожно! В видео присутствует нецензурная лексика!

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру Мухарского. После случившегося он записал видеообращение.

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