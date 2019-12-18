Мухарский об обыске: мне лепят ярлык националиста-наркомана

Телеведущий, актер и писатель Антин Мухарский считает обыск в своей квартире шагом к дискредитации людей, причастных к волонтерскому движению и АТО.

"Поскольку все это наложилось на аресты и обыски по делу Павла Шеремета, то я, когда проснулся утром и прочитал новость об обыске, впал в небольшой ступор… Потом полиция три дня играла в молчанку, не давала комментариев. Единственное – Аваков сказал, что в рамках дела Шеремета будут происходить неотложные следственные действия. И эту фразу "неотложные следственные действия" полиция, которая ворвалась, неоднократно произносила", – рассказал Мухарский в эфире ObozTV.

Шоумен отметил, что после обыска российские СМИ поспешили объявить его "известным наркоторговцем".

"В росийских и пророссийских СМИ повсюду так – в квартире Мухарского проходил обыск, связанный с наркоторговлей. Они не указывают, что это арендованная квартира, что там проживали другие люди. Они четко лепят ярлык националиста-наркомана, наркодилера. Уже сформировано в общественном сознании, что еще один человек, причастный к волонтерскому движению и АТО – "он там что-то не то, какие-то у него завелись наркоманы на огороде", – рассказал шоумен.

На вопрос, может ли обыск быть местью за критику Мухарского в адрес действующей власти, он ответил: "Я не знаю, связано ли это вхождение в квартиру с моим творчеством. Но то, что мое творчество вызывает у многих людей во властных структурах прошлой и нынешней власти идиосинкразию или какое-то отторжение – это точно".

Антин Мухарский znaj.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 13 декабря в Киеве, на Подоле, правоохранители пришли с обысками в квартиру телеведущего Антона Мухарского, в которой проживают квартиранты.

Вскоре Мухарский записал видеообращение, заявив, что эти события странно совпали с брифингом МВД, на котором объявили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В полиции сообщили, что следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства по факту сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

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