Мухарский о Егоровой: когда скандалили – в ход шли ноги

Бывший муж скандальной украинской телеведущей Снежаны Егоровой – актер и телеведущий Антин Мухарский – заявил, что в его браке с артисткой было очень много скандалов. Нередко они даже доходили до драк, инициатором которых была сама женщина.

Такими подробностями Мухарский поделился в интервью YouTube-программе "Vласть vs Vлащенко". Он также добавил, что иногда побаивался Снежану и чувствовал себя беззащитным. Ведь, как отметил артист, во время ссор Егорова могла даже бить его ногами (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Женщины во многих семьях п*здят мужчин. И если мужчина придет с побоями и скажет, что его побила жена – его засмеют. А если женщина придет и скажет: вот он меня укусил – его посадят на пять лет. У моей бывшей жены красивые длинные ноги, но когда у нас случались скандалы, первыми в ход шли именно ноги. Я ее, наверное, побаивался, потому что когда у женщины открывается неустанно рот, то мужчина стает каким-то беззащитным", – заявил Мухарский.

Антин Мухарский скриншот с видео

Он также добавил, что не общается со своей бывшей женой уже два года и очень рад этому. Однако его огорчает тот факт, что он не может нормально проводить время со своими детьми.

"Не надо в это влазить, никто не прав, никто не виноват. Я молчал очень долго. Всякое может быть – это мой девиз. Я сейчас очень счастлив, что у нас с ней установились прекрасные отношения – мы не общаемся уже два года. Вот никто не звонит, не общается. Я благодарен за это Богу. И по ней не скучаю, но очень скучаю по нашим детям", – подытожил Мухарский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Снежана Егорова и Антин Мухарский поженились в 2006 году. Мухарский принимал участие в воспитании двух детей Егоровой от предыдущего брака, а за девять лет совместной жизни у них родилось еще два сына и дочь. 16 февраля 2015 года звездные супруги со скандалом развелись.