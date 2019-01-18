Мучилась 16 часов: всплыла настоящая причина госпитализации Арбениной

Российская рок-певица, солистка популярной группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина на самом деле перенесла сердечный приступ.

Об этом рассказала ее PR-директор Мария Кохель в комментарии "РИА Новости", ответив касательно госпитализации звезды во Франции, которая произошла 17 января в 21:00.

"Приступ продолжался 16 часов, и до сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки стабилизировалось и угрозы жизни нет", — рассказала Кохель.

По ее словам, врачи обследуют Арбенину, но об отмене концертов в рамках юбилейного тура речи не идет. Артистка бодрится, успокаивает поклонников и собирается скоро вернуться в строй.

Диана Арбенина instagram

Стоит отметить, что Арбенина удалила свое видеообращение из палаты, где назвала совершенно другую причину госпитализации.

Диана Арбенина instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, певица опубликовала в своем Instagram видео, где рассказала, что угодила в больницу, покатавшись на лыжах во Франции.

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