МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

Мучилась 16 часов: всплыла настоящая причина госпитализации Арбениной

4.5тЧитать материал на украинском

Российская рок-певица, солистка популярной группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина на самом деле перенесла сердечный приступ.

Об этом рассказала ее PR-директор Мария Кохель в комментарии "РИА Новости", ответив касательно госпитализации звезды во Франции, которая произошла 17 января в 21:00.

"Приступ продолжался 16 часов, и до сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки стабилизировалось и угрозы жизни нет", — рассказала Кохель.

Новости
''У нас даже нет страховки'': Дорофеева внезапно угодила в больницу

По ее словам, врачи обследуют Арбенину, но об отмене концертов в рамках юбилейного тура речи не идет. Артистка бодрится, успокаивает поклонников и собирается скоро вернуться в строй.

Диана Арбенина

Диана Арбенина

instagram

Стоит отметить, что Арбенина удалила свое видеообращение из палаты, где назвала совершенно другую причину госпитализации.

Диана Арбенина

Диана Арбенина

instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, певица опубликовала в своем Instagram видео, где рассказала, что угодила в больницу, покатавшись на лыжах во Франции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Диана Арбенина
Место
Франция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
3
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги