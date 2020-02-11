"Можно откупиться": министр культуры высказался о гастролях украинских звезд в РФ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский высказался относительно гастролей украинских звезд в РФ.

Так, в интервью "РБК-Украина" Бородянский заявил, что запрещать артистам выступать в России – неправильно.

"Я говорил, что есть вещи, которые нормируют отношения между странами. Культурная сфера является тем, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать – это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться. Относительно запретов, санкций и прочее – это сложный вопрос, потому что запрещать – это неправильно, я считаю", – заявил Бородянский.

Владимир Бородянский telekritika.ua

Кроме того, министр прокомментировал и творческие вечера доктора Комаровского в РФ, которые состоятся в апреле этого года.

"Я сказал: я считаю, что это неправильно. Я категорически против такого нормирования отношений с Россией. Через какой инструмент сделать это нормирование невозможным – у меня сейчас нет ответа быстрого".

Евгений Комаровский telegraf.in.ua

Также Бородянский считает идею о дополнительном налоге для артистов, гастролирующих в России, неудачной.

"Мне не очень нравится эта история с дополнительными налогами, честно говоря. Потому что это значит, что можно откупиться", – добавил министр.

Владимир Бородянский atr.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова жестко раскритиковала российских гастролеров, которые едут в Украину со своими концертами. Она заявила, что зарубежные артисты и близко не выступают так, как это делают украинские.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!