"Можно нарисовать любое лицо": хирург раскрыл правду о резком "омоложении" Пугачевой

Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала, с чем может быть связано резкое "омоложение" 70-летней российской певицы Аллы Пугачевой.

Так, в комментарии изданию 7дней.ru врач заявила, что "молодое" лицо Пугачевой может быть вовсе не результатом пластической операции.

Алла Пугачева Instagram @alla_orfey

"Сейчас, в век интернет-технологий, в первую очередь стоит обратить внимание на так называемые "фильтры" и "маски" в Instagram, а не подозревать сразу человека в том, что он побывал у хирурга. С помощью всех этих функций сейчас можно "нарисовать" любое лицо", – говорит специалист.

Алла Пугачева Instagram @alla_orfey

Также, по словам пластического хирурга, многие врачи опасаются делать операции пациентам, которым больше 60 лет.

"Чтобы достоверно сказать, было ли здесь хирургическое вмешательство, конечно, надо видеть снимки в первоначальном виде. Скорее всего, певица прошла курс массажей лица, их сейчас великое множество, и с их помощью можно очень эффективно скорректировать формы. Ложиться под нож совершенно не обязательно. Кроме того, Алла Борисовна, возможно, проколола курс витаминов. Это прекрасно разглаживает морщины – по крайней мере, неглубокие. Если же она все-таки решится на какую-либо операцию, то могу сказать вот что. У многих вызывает опасения возраст пациента, если ему, допустим, за 60. Имеет значение не физиологический возраст, а общее состояние организма. Если оно допускает возможность хирургического вмешательства, то нет никаких препятствий!", – считает Лейла Еприкян.

Алла Пугачева Instagram @alla_orfey

Алла Пугачева Instagram @alla_orfey

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Максим Галкин откровенно рассказал о суррогатной матери, которая родила им с Аллой Пугачевой детей — дочь Лизу и сына Гарри.

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