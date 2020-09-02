Можно ли заниматься сексом во время критических дней: врачи дали ответ

Врач Джордин Уиггинс из США заявила, что женщинам можна заниматься сексом во время менструации. Однако некоторые могут чувствовать спазмы или усталость, что может снизить вероятность того, что они получат удовольствие от статетового контакта.

Гинеколог не рекомендует секс в первый-второй активный день выделений, потому что тогда фрикции во время полового акта могут способствовать попаданию флоры влагалища в матку, что может негативно повлиять на организм женщины, пишет Сплетник.

Следует отметить, что многие мужчины считают менструальную кровь вредной для полового члена. Однако это миф. Менструальная кровь – это смесь здоровой крови и тканей, которые больше не нужны организму, но заразиться от нее невозможно.

Менструация не является вредной для полового органа мужчины Glamour UK

Гинеколог Элисо Джобава также дала ответ на популярный вопрос, можно ли забеременеть во время месячных. Если у женщины короткий цикл (от 21 до 24 дней) и она занимается сексом в конце менструации, то забеременеть возможно. Сперма может оставаться жизнеспособной во влагалище до пяти дней, поэтому важно продолжать использовать противозачаточные или контрацептивные средства защиты.

"Вероятность беременности достаточно низкая, так как овуляция может сдвигаться на несколько дней у 25-30% женщин, особенно при коротком цикле менее 26 дней", – добавила профессор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, по каким признакам можно определить, что секс не приносит удовольствия мужчине.