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"Можно хотя бы инвалидам не ходить?" Одиозный шоумен оскандалился заявлением о протестах в России

1.3т Читать материал на украинском

Эпатажный российский шоумен Сергей Зверев рекомендовал инвалидам не ходить на несогласованные акции протеста.

Такое заявление он сделал в программе "A-team" на радиостанции "Эхо Москвы" во время разговора о чрезмерно жестких задержаниях на митингах в Москве (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А этот инвалид? Вы представляете себе, он и так еле шел. Ну хотя бы можно инвалидам не ходить на эти митинги? Зачем они в этот пик влезли?", — сказал Зверев.

"Можно хотя бы инвалидам не ходить?" Одиозный шоумен оскандалился заявлением о протестах в России

Сергей Зверев

Фото из Instagram

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Также он добавил, что обеспокоен и тем, что на акции протеста приходят матери с детьми.

"Понимаете вот, женщины идут с детьми. Я переживаю за этих людей. Понятно, здоровые парни, здоровые мужики, которые действительно там…точка кипения. А вот эти зачем?", — выразил недоумение шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Сергей Зверев
Место
Россия
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Звереву виднее. Насколько я знаю, он прошел через множество хирургических операций. Единственное замечание: в цивилизованных странах отсутствует термин "инвалид". Вместо него используется - disable, т.е не способный.
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ЕЩе один заднеприводный! Корону надел, подьебывает Путина! !! КОРОНА ТОЛЬКО У ЦАРЯ!!!
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