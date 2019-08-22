"Можно хотя бы инвалидам не ходить?" Одиозный шоумен оскандалился заявлением о протестах в России

Эпатажный российский шоумен Сергей Зверев рекомендовал инвалидам не ходить на несогласованные акции протеста.

Такое заявление он сделал в программе "A-team" на радиостанции "Эхо Москвы" во время разговора о чрезмерно жестких задержаниях на митингах в Москве (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"А этот инвалид? Вы представляете себе, он и так еле шел. Ну хотя бы можно инвалидам не ходить на эти митинги? Зачем они в этот пик влезли?", — сказал Зверев.

Сергей Зверев Фото из Instagram

Также он добавил, что обеспокоен и тем, что на акции протеста приходят матери с детьми.

"Понимаете вот, женщины идут с детьми. Я переживаю за этих людей. Понятно, здоровые парни, здоровые мужики, которые действительно там…точка кипения. А вот эти зачем?", — выразил недоумение шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.

В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.

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