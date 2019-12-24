"Может закончиться погромами": Галкин высказался о будущем Украины и Зеленского

Муж певицы Аллы Пугачевой комик Максим Галкин рассказал, что думает о будущем президента Украины Владимире Зеленского. Так, по его словам, если что-то произойдет, то в стране могут начаться погромы.

Об этом Галкин рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман. Видео расположено на Youtube-канале "А поговорит?".

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Я с большим опасением смотрю на то, что происходит сейчас в Украине. Потому что тот факт, что президент Украины еврей при сложившихся обстоятельствах и достаточно сложном положении Зеленского, меня не очень радует потому что я считаю, что при любых непонятках в таких странах, как Украина или Россия все это может заканчиваться одним - погромами. Я этого действительно очень боюсь. Я неравнодушен к судьбам тех, кто живет в Украине и это действительно большая опасность. Это никуда к сожалению не ушло", - сказал Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин жестко прошелся по российской власти. Он дал сольный юмористический концерт в Новосибирске, в котором заявил, что устал на каждом телеканале слушать про Украину. Галкин отметил, что нужно больше внимания уделять проблемам в собственной стране.

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