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24 декабря • обновлено в 14:53
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"Может закончиться погромами": Галкин высказался о будущем Украины и Зеленского

1.2т
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Муж певицы Аллы Пугачевой комик Максим Галкин рассказал, что думает о будущем президента Украины Владимире Зеленского. Так, по его словам, если что-то произойдет, то в стране могут начаться погромы.

Об этом Галкин рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман. Видео расположено на Youtube-канале "А поговорит?".

"Может закончиться погромами": Галкин высказался о будущем Украины и Зеленского

Скриншот из видео

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"Может закончиться погромами": Галкин высказался о будущем Украины и Зеленского

Скриншот из видео

"Я с большим опасением смотрю на то, что происходит сейчас в Украине. Потому что тот факт, что президент Украины еврей при сложившихся обстоятельствах и достаточно сложном положении Зеленского, меня не очень радует потому что я считаю, что при любых непонятках в таких странах, как Украина или Россия все это может заканчиваться одним - погромами. Я этого действительно очень боюсь. Я неравнодушен к судьбам тех, кто живет в Украине и это действительно большая опасность. Это никуда к сожалению не ушло", - сказал Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин жестко прошелся по российской власти. Он дал сольный юмористический концерт в Новосибирске, в котором заявил, что устал на каждом телеканале слушать про Украину. Галкин отметил, что нужно больше внимания уделять проблемам в собственной стране.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Максим Галкин
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