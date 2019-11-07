"Может всем раздать п*зды!" Шнуров жестко высмеял Путина

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине.

В своем произведении, которое Шнуров опубликовал в Instagram, он высмеял заявление Путина о "уникальном оружии", которым якобы обладает РФ.

Он сказал. Так в небесах Грозы засверкали. Мир качнулся на весах Под богиней Кали. На себя рванул бразды Власти не убудет. Может всем раздать п*зды, Но пока не будет.

"Гениально, как всегда", "Ракеты-невидимки", "Самый лучший поэт", "Мощно", "Новый жанр - нативная угроза", "Слабоумием и отвагой?", "Лучше вместо уникального оружия хвалился бы богатым и довольным российским народом", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Шнуров также решил поострить по поводу президента РФ Владимира Путина и даже получил ответ.

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