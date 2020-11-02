Я написала коммент к этой статье и на меня налетели поклонники квартала, мол разве так можно говорить, это же ребёнок. Я сказала, что папа девочки унижает Украину и украинцев, это неправда?

А скажите, детям Виталия Кличко приятно, что его отца, всемирно известного спортсмена, в родной стране, кварталец Кошевой постоянно изображает ограниченным дебилом?? Может у Кошевого заслуг больше, чем у Кличко? Может это Кошевой прославил Украину на весь мир как великий спортсмен??

А детям или родителям людей, которых убивали на Майдане приятно, когда над ними глумился Квартал? А когда Кошевой стоял на стадионе рядом с ветеранами войны и вдовами в футболке " По..уй", это тоже норм? А как издевались над украинцами-зарабитчанами, которые пашут день и ночь на стройках, чтобы свои семьи прокормить. За все в жизни надо отвечать. Когда Вы оскорбляете народ, который борется и проливает кровь, то не ждите, что все Вас будут любить и уважать. Вы сами виноваты, что над Вашими детьми издеваются.

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