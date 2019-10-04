"Может Лель показать?!" Галкин затроллил российскую певицу из-за инопланетян

Супруг примадонны Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин потроллил российскую певицу Катю Лель, которую "похищали инопланетяне".

Сделал он это в своем Instagram-сторис, продемонстрировав необычное явление, которое заснял на камеру телефона на природе в деревне Грязь.

Максим Галкин потроллил Катю Лель с НЛО

В частности, Галкин продемонстрировал поклонникам странные огни в небе, отчасти напоминающие летающую тарелку, зависшую над домом.

"Может, Кате Лель показать?" – пошутил Галкин, посмеявшись над откровениями эпатажной артистки.

Галкин потроллил Катю Лель Фото: сторис Максима Галкина

Однако уже в следующем кадре он все же откинул все остроты и спросил у поклонников, не считают ли они, что эти огни – просто солнце, которое пробивается из-за туч.

Галкин показал странные огни в небе Фото: сторис Максима Галкина

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Катя Лель взбудоражила сеть признаниями о том, что в детстве ее похитили инопланетяне, которым зачем-то понадобились ее зубы. Это породило много шуток в интернете.

Певица в подробностях рассказала, как очутилась "на корабле", где была парализована, и слышала голоса. После она призналась, что встреча с неземной цивилизацией не прошла даром – она научилась исцелять руками.

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