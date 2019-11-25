"Может это диверсия?!" Россиян взбесил провал на детском Евровидении-2019

Результаты детского "Евровидения-2019", которое прошло в Польше 24 ноября, вызвали бурные возмущения среди россиян.

Так, зрители остались недовольны провальным выступлением одного из своих представителей Денберела Ооржака.

В дуэте с 9-летней Татьяной Меженцевой Денберел исполнил песню "A time for us". С ней российские конкурсанты заняли 13-е место, что и вызвало бурю негодования в сети.

Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак РИА Новости

В частности, многие отмечают, что Ооржак выступил плохо. Заступиться за мальчика решила российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая опубликовала в своем Instagram пост. В нем звезда поздравила Ержана Максима из Казахстана со вторым местом.

"Ержан Максим молодец. Ну, а нашему дуэту из России Танечке и Денберелу мы дарим свою поддержку и любовь. Не расстраиваться - все впереди!", - пишет Лера.

В комментариях к публикации подписчики начали возмущаться:

"Пацан наш отвратительно спел, позорище, просипел невнятно, девочка еще ничего".

На что Кудрявцева заявила:

"У него полетели ушные мониторы, он показывал пальцем, но увы и ах. И во время выступления он их снял. А значит не слышал самого себя. Это, к сожалению, случается".

Впрочем, объяснение Леры не убедило зрителей:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа победительница детского Евровидения-2019. В сети всплыли фото девочки.

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