"Может бабушка, а может Зеленский": появилось полное видео с шутками Галкина о Путине и Украине

Российский шоумен Максим Галкин во время одного из своих концертов пошутил о выборах в России и о своих планах стать президентом.

Полное видео выступления Галкина было опубликовано в Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Максим Галкин nvdaily.ru

"Я стал неожиданно известен, потому что одна женщина в Новосибирске судорожно снимает все концерты, которые видит. Все остальные концерты как-то не зашли, а мой она выложила и я стал действительно известным. Раньше тебя мог прославить "Первый канал", а теперь – простая Лариса Шестакова из Новосибирска. Она сняла, выложила, тут же миллионы просмотров, тысячи комментариев: "Максим, вы еще такой молодой, зачем вам это? Вам еще жить и жить". Ладно это, а комментарии: "Мы вас поддержим, мы за вас проголосуем". Страшно так, ты еще никуда не выдвинулся, а за тебя в нашей стране уже готовы голосовать", - пошутил Галкин.

Максим Галкин onsmi.ru

"Это, конечно, приятно. Я, правда, не выдвигался. Приятно, что люди до сих пор верят, что они что-то решают на выборах. Это доказывает, что демократия у нас проросла в общество. Конечно же, после этого посыпались комментарии, я честно ответил, что не собираюсь становиться президентом России. Тут же кто-то написал: "А президентом Украины?" А там же не знаешь, кто это написал: может простая бабушка из Украины, может кто-то, чтобы спихнуть меня отсюда, а может и сам Зеленский, он же сказал, что устал", – говорит шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Галкин жестко прошелся по российской власти. Он дал сольный юмористический концерт в Новосибирске, в котором заявил, что устал на каждом телеканале слушать про Украину. Галкин отметил, что нужно больше внимания уделять проблемам в собственной стране.

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